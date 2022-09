Chi riceverà in eredità i preziosissimi gioielli della Regina Elisabetta (Di lunedì 12 settembre 2022) In tantissimi si chiedono chi riceverà in eredità i preziosissimi gioielli che la Regina Elisabetta possedeva ed era solita sfoggiare. Che la Regina Elisabetta avesse una passione smisurata per la moda e gli abiti colorati, ce n’eravamo accorti, ma sapete che la Regina possedeva un numero sconsiderato di gioielli. Non facciamo riferimento a corone – L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 12 settembre 2022) In tantissimi si chiedono chiinche lapossedeva ed era solita sfoggiare. Che laavesse una passione smisurata per la moda e gli abiti colorati, ce n’eravamo accorti, ma sapete che lapossedeva un numero sconsiderato di. Non facciamo riferimento a corone – L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

f4irykri : RT @femmefleurie: Chi scrive più di due righe di spiegazione per il voto riceverà un premio che sarà tipo una medaglia - femmefleurie : Chi scrive più di due righe di spiegazione per il voto riceverà un premio che sarà tipo una medaglia - usd2btc : BITCOIN: QUANTO DURERA' il BEAR MARKET? | TERRA/LUNA: CHI RICEVERA' AIRDROP e RIMBORSI? - Sjl999888 : RT @MissTravma: per stasera non mi interessa degli omaggi, avete 2 ore di tempo per creare un video di voi così umiliante da riuscire a sod… - cia99000 : RT @ollycaly: comunque in bocca al lupo per il primo giorno di scuola a chi come me non lo riceverà, sono tanto fiera di voi?? -