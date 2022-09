Cessione Inter, Zhang non può scendere sotto quota 1,2 miliardi (Di lunedì 12 settembre 2022) La Cessione dell'Inter si avvicina. Stevan Zhang ha aperto alla vendita e cerca acquirenti ma non vuole andare sotto quota 1,2 miliardi... Leggi su calciomercato (Di lunedì 12 settembre 2022) Ladell'si avvicina. Stevanha aperto alla vendita e cerca acquirenti ma non vuole andare1,2...

FBiasin : La famiglia #Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’#Inter. Richiesta 1,2 miliardi. Questo no… - Eurosport_IT : Sempre più probabile la cessione del club ??? da parte della famiglia Zhang ?? #Zhang | #Inter | #Calcio | #Cessione - sportli26181512 : Cessione Inter, Zhang non può scendere sotto quota 1,2 miliardi: La cessione dell'Inter si avvicina. Stevan Zhang h… - Sandrybridge : Pif trova l'accordo con Suning per la cessione dell'Inter a 1,99 miliardi di euro ma c'è il nodo del neo-ministro S… - InterOlogy1908 : RT @NonConoscoVG: F.Biasin: 'C'è chi proverà a smentirmi o minimizzare. L'ho verificata da tutte le parti: Zhang ha deciso di mettere in ve… -

Inter, il futuro del club è incerto ma Suning ha messo una condizione - Top News Il futuro societario dell'Inter è ancora tutto da decifrare. E' evidente che la gestione Suning nelle ultime due stagioni dal ... Sotto questa cifra infatti la cessione sarebbe in perdita considerando ... Marotta sceglie il sostituto di Gosens: duello di fuoco con la Juve Calciomercato Inter, sostituto Gosens: possibile duello infuocato con la Juventus Grimaldo © ... I nerazzurri, in caso di cessione, avrebbero provato ad affondare il colpo Borna Sosa - pedina di ... Calhanoglu cessione con plusvalenza: erede fortissimo e gratis Marotta al lavoro per un doppio affare di calciomercato Inter. In caso di cessione di Calhanoglu, pronto un super colpo a costo zero ... MEDIASET - Inter, pronto un rinnovo da 7 milioni per Skriniar Dopo il no al Psg arriva il momento di discutere e chiudere il cerchio: se l'Inter ha rifiutato l'offerta di Al-Khelaifi nella scorsa sessione di mercato non è certo per perdere poi Skriniar a titolo ... Il futuro societario dell'è ancora tutto da decifrare. E' evidente che la gestione Suning nelle ultime due stagioni dal ... Sotto questa cifra infatti lasarebbe in perdita considerando ...Calciomercato, sostituto Gosens: possibile duello infuocato con la Juventus Grimaldo © ... I nerazzurri, in caso di, avrebbero provato ad affondare il colpo Borna Sosa - pedina di ...Marotta al lavoro per un doppio affare di calciomercato Inter. In caso di cessione di Calhanoglu, pronto un super colpo a costo zero ...Dopo il no al Psg arriva il momento di discutere e chiudere il cerchio: se l'Inter ha rifiutato l'offerta di Al-Khelaifi nella scorsa sessione di mercato non è certo per perdere poi Skriniar a titolo ...