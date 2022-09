La Stampa

Renzi un, non ci supererà' Dall'altra parte anche le ...Viva stanno raccogliendo i voti di coloro che non apprezzano'... il partito diavrebbe ben più del doppio dei seggi. Il ...... con un'interrogazione firmata anche dal presidente. ... È la miglior misura per combattere'inflazione. Non'aumento del ... Lei come la vede 'Renzi è un. C'è un unico ... Berlusconi l'illusionista