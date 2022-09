Amici 22, rapporti in crisi tra due professori: ecco chi sono (Di lunedì 12 settembre 2022) La scuola di Amici sta per riaprire i battenti. L’edizione numero 22 del talent show, condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda su Canale 5 a partire da domenica 18 settembre. I fan sono già trepidanti di conoscere la nuova classe, di sentir cantare e danzare i nuovi aspiranti al banco del talent sho. Intanto pare però che tra alcuni professori le cose non stiano andando molto bene. Vediamo che cosa sta succedendo. Ad Amici 22 problemi tra prof: che cosa sta succedendo Dopo tanti anni, Veronica Peparini ha lasciato il suo posto da insegnante di ballo ad Amici 22. La coreografa, infatti, non è stata confermata per la nuova edizione del programma tv. Al suo posto è arrivato un altro professionista che già, più volte, avevamo avuto occasione di vedere proprio nello studio di Cinecittà. Si tratta di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 12 settembre 2022) La scuola dista per riaprire i battenti. L’edizione numero 22 del talent show, condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda su Canale 5 a partire da domenica 18 settembre. I fangià trepidanti di conoscere la nuova classe, di sentir cantare e danzare i nuovi aspiranti al banco del talent sho. Intanto pare però che tra alcunile cose non stiano andando molto bene. Vediamo che cosa sta succedendo. Ad22 problemi tra prof: che cosa sta succedendo Dopo tanti anni, Veronica Peparini ha lasciato il suo posto da insegnante di ballo ad22. La coreografa, infatti, non è stata confermata per la nuova edizione del programma tv. Al suo posto è arrivato un altro professionista che già, più volte, avevamo avuto occasione di vedere proprio nello studio di Cinecittà. Si tratta di ...

