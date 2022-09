“Adesso racconto tutto” Separazione Totti-Ilary | Fabrizio Corona è una furia contro la Blasi | “Caciottara”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 settembre 2022) E di certo non poteva non dire la suasulla vicenda. C’è da dire che l’intervista dell’ex calciatore della Roma ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico e l’ex moglie si è dovuta difendere ribadendo, tramite il suo legale, di conoscere segreti in grado di rovinare oltre cinquanta famiglie. Dopo il botta e risposta tra i due, ecco che arriva il momento di gloria anche di. “Quella tra Francescoè una farsa cui è sempre stata data troppa importanza. L’ho sempre detto che si tradiscono da anni, quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l’un l’altro”.ha quindi ribadito che quella tra...