Un posto al sole, spoiler: Nunzio raggiunge Chiara, ma scopre che... (Di domenica 11 settembre 2022) Nunzio e Chiara torneranno alla ribalta ad Un posto al sole, come segnalano gli spoiler della soap opera partenopea. Dopo aver puntato i riflettori sulla tragica morte di Susanna, infatti, i due giovani movimenteranno di nuovo le trame e non mancheranno le soprese legate al loro ricongiungimento. Il figlio di Franco non ha mai accettato la decisione della Petrone di partire da sola per sfuggire al processo per la morte di suo padre ed è arrivato addirittura ad ingaggiare un investigatore privato per rintracciare la sua amata. Nunzio, per racimolare i soldi necessari per pagare il detective, si è seduto di nuovo al tavolo da gioco ed è riuscito a vincere la somma che gli aveva richiesto l'uomo per cercare Chiara all'estero. Il ragazzo, ad un certo punto, si rapporterà ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 11 settembre 2022)torneranno alla ribalta ad Unal, come segnalano glidella soap opera partenopea. Dopo aver puntato i riflettori sulla tragica morte di Susanna, infatti, i due giovani movimenteranno di nuovo le trame e non mancheranno le soprese legate al loro ricongiungimento. Il figlio di Franco non ha mai accettato la decisione della Petrone di partire da sola per sfuggire al processo per la morte di suo padre ed è arrivato addirittura ad ingaggiare un investigatore privato per rintracciare la sua amata., per racimolare i soldi necessari per pagare il detective, si è seduto di nuovo al tavolo da gioco ed è riuscito a vincere la somma che gli aveva richiesto l'uomo per cercareall'estero. Il ragazzo, ad un certo punto, si rapporterà ...

SeverinoSplend2 : @serracchiani Rispondo solo per le quote rosa: Avere un determinato posto non perché lo si merita ma solo perché un… - fabio00765107 : @danyevha Loredana berte’ sole al posto del buio ?????? - bozzolofarfalla : 1° giorno Da Porto a Vila do Condé All'inizio gioia pura. Poi abbiamo cominciato a camminare sotto il sole cocente,… - FrancoPen62 : @TgLa7 @FratellidItalia @OmnibusLa7 @FredianoFinucci Scongelato in occasione delle elezioni. Sono il max questi 'po… - whodfuckisraff : SONO DELL’IDEA CHE I CALCIATORI QUANDO FANNO RISCALDAMENTO E STANNO CON LE AIRPODS ASCOLTINO LA SIGLA DI UN POSTO AL SOLE 100% FATTUALE -