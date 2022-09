Sono ragazzacci o criminali in erba? L’istigazione al suicidio di un coetaneo è una crudeltà da punire severamente

Leggi su ildenaro

(Di domenica 11 settembre 2022) Invece la sgangherata giustizia italiana considera ragazzate tutte le malefatte di chi non ha ancora compiuto 18 anni anche se si comporta già da delinquente, crudele e stupido. Non sappiamo adattare le leggi all’involuzione sociale perché non distinguiamo i diritti dei minori da quelli degli altri che ne subiscono la violenza. Alessandro si è buttato dal balcone di casa, a 13 anni, istigato da un gruppo di bulli a suicidarsi con telefonate e messaggi pressanti. Non è lutto solo a Gragnano (Napoli), ma ovunque ci siano creature in balia di tanta cattiveria e di uno stato assente. Totti e Ilary. È stato il tormentone dell’estate. Anche quelli che un tempo erano grandi giornali ne hanno scrittoMa come banale pettegolezzo. Se una coppia innamorata per vent’anni è vittima di un’attrazione sessuale, è una tragedia umana. Si crede più importante dell’affetto e della complicità di una lunga ...