Partorisce due gemelli, figli di due uomini diversi: un caso raro ma possibile! (Di domenica 11 settembre 2022) Dà alla luce due gemelli ma scopre che sono figli di due uomini diversi. La bizzarra storia arriva dal Brasile. Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di domenica 11 settembre 2022) Dà alla luce duema scopre che sonodi due. La bizzarra storia arriva dal Brasile. Perizona Magazine.

Flory39546531 : RT @eurallergico: @giumetric Nel caso di due donne: -una partorisce -l'altra ha fecondato la prima? Non credo. Nel caso di due uomini: -u… - eziofalini : @G_a_s_c_o_n @LorenzoMarra75 @catlatorre Facciamo un grande esempio da Madre Natura… metta due elefanti maschi in u… - carmentpf : RT @eurallergico: @giumetric Nel caso di due donne: -una partorisce -l'altra ha fecondato la prima? Non credo. Nel caso di due uomini: -u… - Denisa112358 : RT @eurallergico: @giumetric Nel caso di due donne: -una partorisce -l'altra ha fecondato la prima? Non credo. Nel caso di due uomini: -u… - simposiummaximo : @lauraboldrini Due mamme è una contraddizione in termini: la mamma è chi partorisce, trattasi di unica figura femmi… -