Momento difficile per Insigne: la dedica del portiere del Toronto | VIDEO (Di domenica 11 settembre 2022) E' un Momento difficile della vita di Lorenzo Insigne, il calciatore ex Napoli è stato costretto a fermarsi per problemi familiari. L'attaccante non si sta allenando da alcuni giorni e non è sceso in campo nell'ultima partita di MLS del Toronto contro Atlanta. La gara si è conclusa sul risultato di 3-2 e la situazione di classifica per Bernardeschi e compagni è difficile, la qualificazione ai playoff si è allontanata. I due calciatori italiani sono stati protagonisti di un rendimento di altissimo livello e l'assenza dell'ex Napoli è stata pesantissima. "Lorenzo Insigne sta affrontando una situazione familiare personale e non si allenerà. Domenico Criscito è rimasto a sostenere Lorenzo e la sua famiglia. Per rispetto della famiglia Insigne, non rilasceremo più commenti ...

