Lombardo: "Mpa più forte di 5 anni fa, non voterò Lega"

Il leader autonomista, Raffaele, consiglia di prendere con le pinze le ultime rilevazioni statistiche e ridimensiona la narrazione degli ultimi giorni. Dalla fine del matrimonio con il ...... e De Luca ha cliccato su live ed è andato in diretta Facebook scatenatissimo contro l'ex governatore: 'Io sono stato eletto nel 2006 nell'contro il volere di Raffaele'. Il linguaggio di ... Lombardo: “Mpa più forte di 5 anni fa, non voterò Lega” Il leader autonomista consiglia di prendere con le pinze le ultime rilevazioni statistiche e ridimensiona la narrazione degli ultimi giorni ...Non c'è solo la corsa per un seggio all'Ars ma la guida dello stesso Pd. A Siracusa, le elezioni regionali sono come una sfida nella sfida dentro il partito.