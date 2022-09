LIVE Superbike, GP Francia 2022 in DIRETTA: Razgatl?oglu vince la Superpole Race, Bautista completa secondo su Rea (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22 Piccolo danno sulla Ducati di Bautista che ha toccato Razgatl?oglu all’Adelaide nel giro finale. Lo spagnolo resta in ogni caso in vetta alla serie, pronto per confermarsi nella seconda competizione. 11.20 Razgatl?oglu vince con forza in quel di Magny-Cours, Bautista conclude secondo davanti a Rea dopo un duello incredibile. Il turco partirà davanti a tutti nella Race-2 di questo pomeriggio, pronto per rifarsi dopo un sabato da dimenticare. 11.18 CHE LOTTA NEL GIRO CONCLUSIVO! Razgatl?oglu vince la Super Pole Race, mentre Bautista respinge con forza la posizione su Rea. Il britannico completa terzo perdendo una posizione sul #1 nel Mondiale. -1 ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.22 Piccolo danno sulla Ducati diche ha toccato Razgatl?oglu all’Adelaide nel giro finale. Lo spagnolo resta in ogni caso in vetta alla serie, pronto per confermarsi nella seconda competizione. 11.20 Razgatl?oglucon forza in quel di Magny-Cours,concludedavanti a Rea dopo un duello incredibile. Il turco partirà davanti a tutti nella-2 di questo pomeriggio, pronto per rifarsi dopo un sabato da dimenticare. 11.18 CHE LOTTA NEL GIRO CONCLUSIVO! Razgatl?oglula Super Pole, mentrerespinge con forza la posizione su Rea. Il britannicoterzo perdendo una posizione sul #1 nel Mondiale. -1 ...

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Superbike #GPFrancia La #superpolerace è di #Razgatlioglu che precede #Bautista e #Rea! A più tard… - gponedotcom : Tutto in 10 giri nella gara sprint della domenica mattina: Toprak e Rea sono affamati dopo quanto accaduto al sabat… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Francia 2022 in DIRETTA: tra poco gara-1 - #Superbike #Francia #DIRETTA: #gara-1 - corsedimoto : LIVE MOTOGP Gara-1 Superbike Magny-Cours. Segui in diretta il primo round francese con tempi, classifica e aggiorna… -