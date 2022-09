Il presidente del Lecce contro l’arbitro Pairetto: “Sono in imbarazzo” (Di domenica 11 settembre 2022) Partita dalle mille polemiche quella tra Lecce e Monza, causate soprattutto da un tocco di mano di un difensore del Monza in area di rigore, da Pairetto non giudicato però da calcio di rigore. Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Parlo io a nome di tutti visto che il tema centrale di questa partita riguarda due falli di mano lampanti. Non richiederebbero nemmeno l’aiuto del VAR, ma visto che c’è non può sbagliare. Veniamo da una retrocessione due anni fa causata anche da errori al VAR, quindi vogliamo essere chiari: alla nostra squadra chiediamo sempre rispetto verso gli arbitri, ma vogliamo lo stesso al contrario anche“. Lecce Monza Pairetto “Oggi non so che spiegazione dare ai miei tifosi, ha perso lo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 11 settembre 2022) Partita dalle mille polemiche quella trae Monza, causate soprattutto da un tocco di mano di un difensore del Monza in area di rigore, danon giudicato però da calcio di rigore. Ildel, Sticchi Damiani, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Parlo io a nome di tutti visto che il tema centrale di questa partita riguarda due falli di mano lampanti. Non richiederebbero nemmeno l’aiuto del VAR, ma visto che c’è non può sbagliare. Veniamo da una retrocessione due anni fa causata anche da errori al VAR, quindi vogliamo essere chiari: alla nostra squadra chiediamo sempre rispetto verso gli arbitri, ma vogliamo lo stesso al contrario anche“.Monza“Oggi non so che spiegazione dare ai miei tifosi, ha perso lo ...

