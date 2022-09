GP Italia, Formula 1: la Ferrari ci prova, ma Verstappen è super (Di domenica 11 settembre 2022) Un Gran Premio di Monza davvero emozionante che non ha avuto, però, l’epilogo che il muro rosso sugli spalti sognava da almeno due giorni. Tanti i protagonisti di questa corsa brianzola, con i soliti noti che hanno regalato spettacolo e colpi di scena da segnare sull’agenda. La vittoria è andata alla Red Bull di Max Verstappen: il campione del mondo olandese ha condotto una gara straordinaria compiendo un’altra, importante, rimonta sul rivale monegasco. Sfortunata, questa volta, la Ferrari con Charles Leclerc che ha perso dei secondi importanti rientrando ai box nel momento in cui il regime di Virtual Safety Car si era esaurito. Gli ultimi giri della corsa sono stati governati, inoltre, dalla Safety Car in vista (che errore dei Commissari) che non ha concesso lo svolgimento “equo” degli ultimi vagiti della contesa. Grandissima gara, invece, di Carlos ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 settembre 2022) Un Gran Premio di Monza davvero emozionante che non ha avuto, però, l’epilogo che il muro rosso sugli spalti sognava da almeno due giorni. Tanti i protagonisti di questa corsa brianzola, con i soliti noti che hanno regalato spettacolo e colpi di scena da segnare sull’agenda. La vittoria è andata alla Red Bull di Max: il campione del mondo olandese ha condotto una gara straordinaria compiendo un’altra, importante, rimonta sul rivale monegasco. Sfortunata, questa volta, lacon Charles Leclerc che ha perso dei secondi importanti rientrando ai box nel momento in cui il regime di Virtual Safety Car si era esaurito. Gli ultimi giri della corsa sono stati governati, inoltre, dalla Safety Car in vista (che errore dei Commissari) che non ha concesso lo svolgimento “equo” degli ultimi vagiti della contesa. Grandissima gara, invece, di Carlos ...

