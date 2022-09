Frontale sulla provinciale all’alba, drammatico il bilancio: 2 morti e 3 feriti (Di domenica 11 settembre 2022) Tragico incidente a Castiglione della Pescaia, due morti e tre feriti. È drammatico il bilancio del sinistro avvenuto intorno alle 5 di questa mattina, domenica 11 settembre. Due automobili si sono scontrate frontalmente e l’impatto è stato tremendo. Una donna è deceduta a bordo dell’elisoccorso Pegaso 2 mentre veniva trasportata in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto. Un’altra persona, un uomo di 57 anni, è invece morto sul luogo dell’incidente. Incidente a Castiglione della Pescaia, morta una coppia di turisti L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 158 tra la località di Pian D’Alma e Castiglione della Pescaia. Le due vittime si trovavano nella stessa auto. Non è ancora chiaro come sia avvenuto il sinistro, ma le due macchine si sono scontrate ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 11 settembre 2022) Tragico incidente a Castiglione della Pescaia, duee tre. Èildel sinistro avvenuto intorno alle 5 di questa mattina, domenica 11 settembre. Due automobili si sono scontrate frontalmente e l’impatto è stato tremendo. Una donna è deceduta a bordo dell’elisoccorso Pegaso 2 mentre veniva trasportata in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto. Un’altra persona, un uomo di 57 anni, è invece morto sul luogo dell’incidente. Incidente a Castiglione della Pescaia, morta una coppia di turisti L’incidente è avvenutostrada158 tra la località di Pian D’Alma e Castiglione della Pescaia. Le due vittime si trovavano nella stessa auto. Non è ancora chiaro come sia avvenuto il sinistro, ma le due macchine si sono scontrate ...

GiulianaLagana : RT @OSINTI1: Un mezzo ???? molto raro avvistato oggi: un T-64A modificato come veicolo per lo sminamento, con montato un sistema KMT-7 per fa… - Piergiulio58 : Gravissimo incidente all'alba nei pressi di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. A perdere la vita… - fisco24_info : Incidenti, scontro frontale a Castiglione della Pescaia: due morti: (Adnkronos) - Questa mattina intorno alle 5 sul… - paceinguerra : RT @OSINTI1: Un mezzo ???? molto raro avvistato oggi: un T-64A modificato come veicolo per lo sminamento, con montato un sistema KMT-7 per fa… - OSINTI1 : Un mezzo ???? molto raro avvistato oggi: un T-64A modificato come veicolo per lo sminamento, con montato un sistema K… -