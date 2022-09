Cisgiordania | morto palestinese ferito da esercito Israele

mariasole813 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Palestina Decine di blindati israeliani hanno preso d'assalto la città di #Nablus, v… - CapitanHarlok6 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Palestina Decine di blindati israeliani hanno preso d'assalto la città di #Nablus, v… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Palestina Decine di blindati israeliani hanno preso d'assalto la città di… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Cisgiordania, palestinese morto in scontri con soldati israeliani #cisgiordania - MediasetTgcom24 : Cisgiordania, palestinese morto in scontri con soldati israeliani #cisgiordania -

E'in ospedale per le ferite ricevute un manifestante palestinese colpito nei violenti scontri con l'esercito israeliano martedì scorso a Jenin in. Lo ha fatto sapere il ministero ...Un giovane palestinese èdopo essere stato colpito da proiettili lanciati dalle forze di Israele nel villaggio di Beitin, vicino Ramallah, in, all'alba di oggi. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese "...E' morto in ospedale per le ferite ricevute un manifestante palestinese colpito nei violenti scontri con l'esercito israeliano martedì scorso a Jenin in Cisgiordania. (ANSA) ...Un palestinese è stato ucciso la scorsa notte in Cisgiordania, durante una retata dell’esercito israeliano in un campo profughi. Il 21enne Yunis Ghassan Tayeh è stato colpito dal fuoco dei militari is ...