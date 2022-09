Acquafaba | origine | utilizzo e ricette

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 settembre 2022) L’aquafaba è un tipo di cottura di legumi, ma viene spesso riutilizzata in cucina per la preparazione di una serie di svariate. L’dell’aquafaba e lepiù utilizzate AquafabaCon il termine aquafaba si intende un particolare liquido di cottura associato a determinati tipi di legumi, quali ceci e fagioli cannellini. Tradizionalmente viene sostituita all’albume dell’uovo in moltevegane. L’ingrediente dell’aquafaba è stato nominato in questo modo dall’ingegnere americani Goose Wolfe che ha deciso di unire la parola latina Aqua con quella per indicare il fagiolo (faba).L’aquafaba è stata scoperta nel 2014 da un tenore francese, Joel Roessel, che ha osservato come l’acqua di cottura dei legumi di palma diventava una schiuma mucillaginosa. Questa poteva rappresentare una valido sostituto ...