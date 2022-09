Vuelta 2022, le classifiche generali aggiornate: maglia rossa, a pois, verde e bianca (Di sabato 10 settembre 2022) Le classifiche generali aggiornate della Vuelta 2022: ecco di seguito le graduatorie sempre aggiornate per quanto riguarda la maglia rossa, a pois, verde e bianca della corsa iberica. Andiamo a scoprire chi guida la classifica generale con le prime dieci posizioni, ma anche con le prime tre posizioni delle classifiche per scalatori, punti e miglior giovane. Sono queste le classifiche del terzo e ultimo grande giro dell’anno. ANALISI STARTLIST e FAVORITI Vuelta 2022, CALENDARIO TAPPE COMPLETO maglia rossa (classifica a tempo) Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vynil) in 78h00’12’ Enric Mas (Movistar) ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ledella: ecco di seguito le graduatorie sempreper quanto riguarda la, adella corsa iberica. Andiamo a scoprire chi guida la classifica generale con le prime dieci posizioni, ma anche con le prime tre posizioni delleper scalatori, punti e miglior giovane. Sono queste ledel terzo e ultimo grande giro dell’anno. ANALISI STARTLIST e FAVORITI, CALENDARIO TAPPE COMPLETO(classifica a tempo) Remco Evenepoel (Quick Step Alpha Vynil) in 78h00’12’ Enric Mas (Movistar) ...

SportRepubblica : Ciclismo, Vuelta: Carapaz vince anche la ventesima tappa. Evenepoel controlla in maglia rossa e si prepara alla pas… - SpazioCiclismo : Enric Mas ammette di non aver avuto la forza di attaccare Remco Evenepoel nella ventesima tappa de #LaVuelta22 - OA_Sport : Enric Mas voleva provare a ribaltare la Vuelta, ma non è riuscito ad impensierire Remco Evenepoel - wimago09 : 2022 UCIWWT Ceratizit Challenge by La Vuelta - Stage 3 - sportface2016 : #Vuelta2022, #Evenepoel: 'Ho risposto agli avversari con le mie gambe. Anno pazzesco per me' -