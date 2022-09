VIDEO – Battibecco in conferenza stampa con Spalletti: spunta l’audio di Raffaele Auriemma (Di sabato 10 settembre 2022) Luciano Spalletti ha rimarcato le parole di Raffaele Auriemma di qualche mese fa in una delle sue puntate in radio, di “Si Gonfia La Rete“. Il tecnico azzurro non ha digerito delle dichiarazioni del giornalista e ha promesso di inviargli l’audio delle sue parole per avere dei chiarimenti. Spalletti Auriemma conferenzaSpalletti contro Auriemma: l’audio del giornalista Ma cosa disse realmente Raffaele Auriemma sull’atteggiamento di Spalletti nello spogliatoio? “Mi risulta che molti calciatori sono in disaccordo con il tecnico. Qualcuno ha chiesto alla società di essere ceduto perché ha pessimi rapporti con l’allenatore. E lo stesso Aurelio De Laurentiis ha ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 settembre 2022) Lucianoha rimarcato le parole didi qualche mese fa in una delle sue puntate in radio, di “Si Gonfia La Rete“. Il tecnico azzurro non ha digerito delle dichiarazioni del giornalista e ha promesso di inviarglidelle sue parole per avere dei chiarimenti.controdel giornalista Ma cosa disse realmentesull’atteggiamento dinello spogliatoio? “Mi risulta che molti calciatori sono in disaccordo con il tecnico. Qualcuno ha chiesto alla società di essere ceduto perché ha pessimi rapporti con l’allenatore. E lo stesso Aurelio De Laurentiis ha ...

