Torino | i dubbi di Juric per la formazione

(Di sabato 10 settembre 2022) In vista della sfida dell’Inter, Stefanspera di recuperare Singo per il: idel tecnico granata Ilsi prepara ad affrontare l’Inter, ma, che non sarà in panchina, ha ancora alcunisull’undici che partirà titolare a San Siro. Come riportato da TMW il tecnico granata spera di recuperare Singo, oltre a lui dovrà scegliere tra Sanabria e Pellegri per il ruolo di attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

In vista della sfida dell'Inter, Stefan Juric spera di recuperare Singo per il Torino: i dubbi del tecnico granata Il Torino si prepara ad affrontare l'Inter, ma Juric, che non sarà in panchina, ha an ...