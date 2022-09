Taranto | accuse | tentato omicidio | usura Tre arresti Polizia

(Di sabato 10 settembre 2022) Con l’accusa die tentata estorsione, laha arrestato atre persone, due finite in carcere e una ai domiciliari. La vicenda ruota attorno ad un centro scommesse il cui titolare ha chiesto soldi in prestito. Vittime, lo stesso titolare e il genero. Dalle indagini della Squadra Mobile è emerso che qualche anno fa il titolare del centro, trovandosi in difficoltà economica, si era rivolto ad un frequentatore dell’agenzia di scommesse, chiedendogli in prestito somme di denaro che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbero state restituite con ingenti interessi. Secondo quanto emerso dalle indagini, i pagamenti sarebbero avvenuti con regolarità fino a quando la vittima, per estinguere il debito, avrebbe deciso di consegnare al prestatore del denaro il ...

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Con l'accusa di tentato omicidio, usura e tentata estorsione, la Polizia ha arrestato atre persone, due finite in carcere e una ai domiciliari. La vicenda ruota attorno ad un centro scommesse il cui titolare ha chiesto soldi in prestito. Vittime, lo stesso titolare e il genero. Le indagini della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di, hanno preso il ...