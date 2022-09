(Di sabato 10 settembre 2022) Il politologo contro la parte del Pd che vuole fare le scarpe ae controche sembra disponibile a fare la sponda. "Il campo non è largo, ma non per colpa di. Il...

globalistIT : -

Globalist.it

Ma c'è un rischio di un cambio della segreteria in caso di vittoria elettorale del Centrodestra "Non capisco l'utilià di pensare alla sostituzione del segretario adesso - risponde- quando ...Nell'introduzione alla nuova edizione del saggio, pubblicato da UTET nel 2020,mette in ... Laalla modernità, che ha attraversato molti ambienti della cultura contemporanea, non ha ... Pasquino critica il Pd: “Intollerabile il gioco sulla testa di Letta e Bonaccini si presta” Il politologo Gianfranco Pasquino, ha parlato di quello che potrebbe accadere al Partito democratico dopo le elezioni e critica Bonaccini ...