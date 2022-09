Non aprite quella App (Di sabato 10 settembre 2022) NumBuster, creata da una start-up russo-cipriota, filtra le telefonate moleste ma, in realtà, si spinge molto oltre: permette di identificare tutti i nominativi con cui un numero è stato memorizzato. E, scaricata soprattutto dalle escort, con i dettagli degli incontri, sta già scatenando il panico tra i loro clienti vip. Un’app per smartphone sta mettendo a rischio la privacy dei vip italiani: politici, atleti, esponenti di forze dell’ordine e agenti segreti. NumBuster a prima vista sembra funzionare come le altre utility che permettono di identificare e filtrare le chiamate moleste. O, almeno, così si presenta: «Puoi facilmente scoprire chi usa effettivamente un numero di telefono sconosciuto, chi ti ha chiamato o inviato sms» spiega il sito dal quale si scarica. Una volta installata l’applicazione e attivato l’abbonamento, compare la finestrella con scritto «controllare numero» ... Leggi su panorama (Di sabato 10 settembre 2022) NumBuster, creata da una start-up russo-cipriota, filtra le telefonate moleste ma, in realtà, si spinge molto oltre: permette di identificare tutti i nominativi con cui un numero è stato memorizzato. E, scaricata soprattutto dalle escort, con i dettagli degli incontri, sta già scatenando il panico tra i loro clienti vip. Un’app per smartphone sta mettendo a rischio la privacy dei vip italiani: politici, atleti, esponenti di forze dell’ordine e agenti segreti. NumBuster a prima vista sembra funzionare come le altre utility che permettono di identificare e filtrare le chiamate moleste. O, almeno, così si presenta: «Puoi facilmente scoprire chi usa effettivamente un numero di telefono sconosciuto, chi ti ha chiamato o inviato sms» spiega il sito dal quale si scarica. Una volta installata l’applicazione e attivato l’abbonamento, compare la finestrella con scritto «controllare numero» ...

