(Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA14.33 Lunga ed animata conversazione tra Stannard ed il direttore sportivo nell’ammiraglia delle Alpecin-Deceuninck. Nel frattempo gli altri che componevano il gruppetto di testa vengono ripresi dagli inseguitori. 14.31 Arrivano due uomini della BORA a rilevare la Quick-Step in testa al. 14.28 Attacco di Marc Soler in testa! Lo segue proprio Stannard. 14.25 Tra i più interessati all’inseguimento c’è sicuramente Richard Carapaz che dovrà difendere la sua maglia a pois dall’attacco di Robert Stannard. 14.22 Sembrava solo una formalità per i 20 inseguitori arrivare al ricongiungimento con i sei di testa che invece mantengono un vantaggio di 45?. 14.19 Mancano 20 km alla prossima difficoltà altimetrica. 14.16 Molto attivi in testa ...

13.11 Occhio che la Movistar non ci sta e prova a muoversi dal gruppo. 13.09 Situazione ideale per la Quick - Step Alpha Vinyl che non deve assolutamente preoccuparsi dei fuggitivi. LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Vincenzo Nibali ci prova e si lancia in fuga! Il gruppo lascia fare La formazione di Fred Wright ha difeso con fermezza la posizione e l'innocenza del proprio corridore dopo le accuse formulate dallo sloveno di averlo fatto cadere nella 16ª tappa. Con la Moralzarzal - Puerto de Navacerrada di 181 km, oggi si decidono i giochi per la Vuelta 2022. È l'ultima occasione per provare a ribaltare gli esiti scritti dalle prime 19 giornate di gara.