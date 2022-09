La regina è morta | lunga vita alla regina

(Di sabato 10 settembre 2022) LaElisabetta II, così come tutti i suoi sudditi nei cinquantasei paesi del Commonwealth, e in particolare in quelli dei quindici Royal Commonwealth dove è capo di stato, sapeva che ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - RaiNews : Regno unito in lutto. Se n'è andata Elisabetta II, la regina più longeva della storia - Giovann34103837 : RT @ilimoniiiii: Mia nonna, quarta di 7 figli, rimasta orfana a 8 anni, cresciuta durante la guerra, zappava la terra, caricava legna con l… - Aconetta80 : RT @VittorioSgarbi: Alessandro Gassmann in un tweet sulla scomparsa della Regina Elisabetta: 'È morta un'anziana signora. Mi dispiace”. Par… -

... il nuovo re è Carlo III: "Momento di grande dolore" Elisabetta II è, ladel dopoguerra. Carlo nuovo Re d'Inghilterra LaElisabetta II è...... la tristezza di Harry: isolato in famiglia e non è riuscito a dire addio alla nonna Luci e ombre di Balmoral, il castello amato da Elisabetta ma che "sfiniva" Diana LaElisabetta II è..Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...La Regina è morta, lunga vita al Re. E lunga vita ai suoi valori: modestia, attenzione, amore per la terra e per chi, con dedizione, sa trarne l’eccellenza. Nobiltà mostrata sul campo (e... Questo art ...