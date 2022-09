Juventus | Capello | «Esordio in Champions non deludente | la squadra crede in Allegri»

(Di sabato 10 settembre 2022) L’ex allenatore italianoha parlato dellae dell’inLeague dei bianconeri Fabio, storico ex allenatore italiano, in una intervista a Tuttosport ha parlato dell’inLeague dei bianconeri nella sconfitta contro il PSG. LE PAROLE – «L’inLeague dellanon è stata una delusione. Si conosceva la forza del Psg, come quella del Bayern Monaco. La risposta che mi ha dato De Ligt mette in evidenza la differenza tra il nostro calcio e quello che si gioca negli altri campionati: “La tattica? Qui sprint, sprint e ancora sprint”. Cerchiamo di sprintare anche noi e se cimettiamo la tattica diventiamo i più bravi! Io dico che col Psg ...

