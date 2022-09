Giornata conclusiva a Friuli Doc Il programma di domenica 11 settembre

(Di sabato 10 settembre 2022) Unaancora densa di eventi quella di11, l’ultima edella ventottesima edizione della festa che unisce le persone, la città ai territori vicini e di oltre regione. Ancora degustazioni, in gran parte al completo di prenotazioni, conferenze, laboratori e il gran finale in Piazza Libertà alle 21.00 con l’esibizione del rapper Shade. Dopo le restrizioni degli ultimi due anni, una ritrovata possibilità di partecipare ai concerti e, nel desiderio dell’amministrazione comunale, un omaggio al pubblico più giovane. Le degustazioni Prima degustazione dellaIl Prosciutto di San Daniele: esperienza sensoriale, alle 12.00 alla Loggia del Lionello. A cura di Consorzio del Prosciutto di San Daniele.DOC, Montasio e Vino: il territorio ...

umbriaOn : Video - #Terni, #Carsulae cornice della giornata conclusiva del #Mondiale 3D di tiro con l'#arco: «Un #successo. Gr… - MassiGranieri : Giornata conclusiva della scuola dottorale di @unifg nella cornice impressionante di #pugnochiuso in #Puglia Tante… - CorriereAlbaBra : BRA – Questo pomeriggio, venerdì 9 settembre giornata conclusiva dei festeggiamenti al Santuario della Madonna dei… - giuslavoristi : ?? La mobilità internazionale dei lavoratori e delle aziende e il fenomeno del dumping sociale saranno al centro di… - AteliersFemia : Oggi, in occasione della giornata conclusiva della #mostra “Lonely Living. L’architettura dello spazio primario”,… -

Sora24

L'Aquila. Dopo le cattive condizioni meteo che nella serata di ieri hanno fatto slittare le gare finali per i sei titoli delle prove a punti, oggi, in questadei Campionati Europei di Pattinaggio Corsa su Strada, all'interno dell'aeroporto dei Parchi, anche il cielo sopra L'Aquila si è colorato di azzurro. Sono 4 i titoli continentali ...La mattinata si chiuderà con la preghiera. A chiudere lasarà la messa, celebrata dal card. Bassetti alle 19 nella parrocchia San Francesco d'Assisi a Cagliari, e un concerto ... Memorial Christian Bellisario: oggi la giornata conclusiva dell’evento. Il programma L'Aquila. Dopo le cattive condizioni meteo che nella serata di ieri hanno fatto slittare le gare finali per i sei titoli delle prove a punti, oggi, in questa giornata conclusiva dei Campionati Europei ...«L’iniziativa, nata lo scorso anno e portata avanti dal Comitato per i Solenni Festeggiamenti in onore di San Rocco 2021, verrà riproposta dalla nostra Associazione e dagli “Amici di Christian” venerd ...