Gigi D’Alessio messo da parte, Denise gli ruba la scena: il gesto è virale (Di sabato 10 settembre 2022) Denise Esposito è stata in grado di rubare la scena al compagno Gigi D’Alessio, un gesto messo in atto dalla giovane donna diventa inaspettatamente virale. Sono trascorsi due anni dal momento in cui Gigi D’Alessio e Denise Esposito hanno deciso di uscire allo scoperto come coppia e, successivamente, come genitori del piccolo Francesco. Nonostante l’attenzione che i media hanno riservato alla coppia, però, la giovane Esposito ha sempre cercato di defilarsi dal gossip, eppure ne é costantemente protagonista. A tenere banco nel mondo del web in queste ore, non a caso, troviamo un clamoroso gesto messo in atto dalla Esposito solo pochi giorni fa, ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 10 settembre 2022)Esposito è stata in grado dire laal compagno, unin atto dalla giovane donna diventa inaspettatamente. Sono trascorsi due anni dal momento in cuiEsposito hanno deciso di uscire allo scoperto come coppia e, successivamente, come genitori del piccolo Francesco. Nonostante l’attenzione che i media hanno riservato alla coppia, però, la giovane Esposito ha sempre cercato di defilarsi dal gossip, eppure ne é costantemente protagonista. A tenere banco nel mondo del web in queste ore, non a caso, troviamo un clamorosoin atto dalla Esposito solo pochi giorni fa, ...

