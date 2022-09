F1: Leclerc 'Monza fantastica, spero di ripetere 2019' (Di sabato 10 settembre 2022) "A Monza l'atmosfera è sempre incredibile. spero di ripetere la vittoria del 2019". Charles Leclerc sorride e saluta il pubblico dopo aver conquistato la sua 17esima pole position, la seconda nel Gran ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) "Al'atmosfera è sempre incredibile.dila vittoria del". Charlessorride e saluta il pubblico dopo aver conquistato la sua 17esima pole position, la seconda nel Gran ...

SkySportF1 : ?? LECLERC POOOOOOOOLE POSITION ???? A CASA NOSTRA? I risultati ? - Charles_Leclerc : Monza ?? - ScuderiaFerrari : La nostra gara di casa è alle porte! @Charles_Leclerc e @CarlosSainz55 sono pronti ???? E voi? Non vediamo l’ora di… - podspr_o : RT @funopostaggio: LECLERC FA POLE A MONZA! - AlessandroGeng1 : @carmen_villari Leclerc in Pole! Il rettilineo di Monza è andato alla grande per la @ScuderiaFerrari ?????? -