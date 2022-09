F1, Lando Norris: “Sono molto contento di come è andata oggi. Non potevamo fare meglio” (Di sabato 10 settembre 2022) Lando Norris ha rilasciato le proprie impressioni alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premi d’Italia, 16mo atto del Mondiale F1 2022. Il #4 di McLaren ha registrato il 7mo tempo nel turno odierno chiudendo alle spalle del connazionale George Russell (Mercedes). l britannico ha riportato ai media ai microfoni della propria formazione: “Sono molto contento di come è andata oggi. Non penso che potevamo fare di più, siamo veramente vicini alle Mercedes dopo la Q3. Alcune persone domani hanno delle penalità in griglia e di conseguenza avanzeremo sullo schieramento. L’obiettivo è quello di entrare nella zona punti”. Il 22enne nativo di Bristol ha tutte le carte in regola per puntare alla prima parte del gruppo. ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022)ha rilasciato le proprie impressioni alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premi d’Italia, 16mo atto del Mondiale F1 2022. Il #4 di McLaren ha registrato il 7mo tempo nel turno odierno chiudendo alle spalle del connazionale George Russell (Mercedes). l britannico ha riportato ai media ai microfoni della propria formazione: “di. Non penso chedi più, siamo veramente vicini alle Mercedes dopo la Q3. Alcune persone domani hanno delle penalità in griglia e di conseguenza avanzeremo sullo schieramento. L’obiettivo è quello di entrare nella zona punti”. Il 22enne nativo di Bristol ha tutte le carte in regola per puntare alla prima parte del gruppo. ...

