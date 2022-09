F1 GP Monza, le ultime sulla Ferrari nel punto tecnico prima della pole (Di sabato 10 settembre 2022) Le novità sulla monoposto del Cavallino per affrontare le qualifiche del GP d'Italia sul circuito ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 10 settembre 2022) Le novitàmonoposto del Cavallino per affrontare le qualifiche del GP d'Italia sul circuito ...

2002masta : RT @AREULombardia: In @Autodromo_Monza entrano nel vivo le attività operative per l'assistenza sanitaria al Gran Premio d'Italia 2022, gest… - Gazzetta_it : F1 GP Monza, le ultime sulla Ferrari nel punto tecnico prima della pole - junews24com : Agnelli all’Autodromo di Monza: c’è anche il presidente della Juve per il Gp - junews24com : Agnelli all'Autodromo di Monza: c'è anche il presidente della Juve per il Gp - - sportli26181512 : F1 a Monza: il GP Italia e le grandi assenze: Un dato che salta all'occhio nel palmares recente di Monza è indubbia… -