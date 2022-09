F1 GP Italia 2022, prove libere 3: risultati e classifica, Verstappen miglior tempo davanti a Leclerc (Di sabato 10 settembre 2022) I risultati e la classifica della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2022 di Formula 1. E’ Max Verstappen a ottenere il miglior tempo in 1.21.252, alle sue spalle Leclerc, Perez e Sainz. Il pilota della Williams, Alexander Albon, ricoverato al centro medico per un’appendicite da operare, cede il volante a De Vries anche per la gara. Durante la sessione, si è appreso anche delle nuove penalità in griglia ai danni di Esteban Ocon e Kevin Magnussen, rispettivamente cinque e quindici posizioni da scontare. Alle ore 16 ecco le qualifiche. RIVIVI IL LIVE DELLE FP3 COME VEDERE LA SESSIONE IN TV risultati FP3 GP Italia 2022 IN ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Ie ladella terza sessione didel Gran Premio d’di Formula 1. E’ Maxa ottenere ilin 1.21.252, alle sue spalle, Perez e Sainz. Il pilota della Williams, Alexander Albon, ricoverato al centro medico per un’appendicite da operare, cede il volante a De Vries anche per la gara. Durante la sessione, si è appreso anche delle nuove penalità in griglia ai danni di Esteban Ocon e Kevin Magnussen, rispettivamente cinque e quindici posizioni da scontare. Alle ore 16 ecco le qualifiche. RIVIVI IL LIVE DELLE FP3 COME VEDERE LA SESSIONE IN TVFP3 GPIN ...

