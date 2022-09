Elezioni | Meloni | “Tanto odio verso di noi ma io tiro dritto”

(Di sabato 10 settembre 2022) BOLZANO – “Ho smesso di leggere giornali e di guardare la televisione. Su di noi viene detto di tutto, di più.di noi c’è, tanta cattiveria. Ma non importa. Io vado avanti per la mia strada. La sinistra dica quello che vuole”. Lo ha affermato, fra l’altro, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, nel corso di un evento elettorale a Bolzano. “In questa campagna elettorale – ha poi denunciato– si riesce a parlare pochissimo di temi e contenuti. Tante chiacchere e tante parole cattive. Ma noi andiamo avanti parlando con i cittadini dei loro problemi”. L'articolo L'Opinionista.

Piazza Gremita, a Mestre, per il comizio di Giorgia, leader di Fratelli d'Italia, che 'sbanca' la sfida delle piazze, in una tradizionalmente non di Destra e semmai più vicina alle posizioni della Lega. La Presidente di FdI si è soffermata ... Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Meloni: "Noi più umani della sinistra sull'immigrazione" BOLZANO - "Ho smesso di leggere giornali e di guardare la televisione. Su di noi viene detto di tutto, di più. Verso di noi c'è tanto odio, tanta ...