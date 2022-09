Conosci il segno zodiacale più falso? Rimarrai esterrefatto del suo comportamento

Leggi su chenews

(Di sabato 10 settembre 2022) La falsità nelle persone è quanto di peggio possa esistere: non potremmo mai sopportare di scoprire che qualcuno, nei nostri confronti, per anni, nelle parole e nelle azioni, non è stato sincero. A tal proposito,i segni zodiacali più falsi? Esistono le cosiddette “bugie bianche”, come le chiamavano le nostre nonne, quelle dette a fin di bene: certo non sono il massimo della vita a livello di onestà, ma in determinate circostanze servono per rendere meno amara la realtà o magari nascondere un errore che sei certo non ti capiterà più di commettere. In particolare ricorri alle piccole bugie quando vuoi evitare di far soffrire qualcuno che ami. Fonte Foto CanvaCiò che non riusciamo a digerire sono atteggiamenti come ilperbenismo, oppure, peggio ancora, i complimenti “spassionati” verso di noi e verso le nostre azioni, ...