Che squadra tifava | regina Elisabetta | svelato il segreto custodito per anni

La regina Elisabetta non ha mai voluto che le persone sapessero chi sostiene perché vuole essere vista come neutrale. "Sono rimasti tutti piuttosto scioccati, dopotutto non è esattamente la tipica tifosa del West Ham". Una notizia che ha lasciato di tutto lo staff di Buckingham Palace, quella rilasciata da una fonte del Castello di Windsor al Daily Mail: su Maestà Elisabetta, scomparsa giovedì a 96 anni nell'amata residenza scozzese di Balmoral, era una grande ammiratrice degli Hammers, quando la squadra negli anni 60, precisamente il '64 e '65, era guidata dal tecnico Ron Greenwood, che con il club di Londra vinse la FA Cup e la Coppa delle Coppe nel 1964 e nel 1965. La regina e il tifo anche per l'Arsenal Tuttavia, dopo aver incontrato Arsene Wenger (ex ...

