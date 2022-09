A breve la proclamazione di Re Carlo III

(Di sabato 10 settembre 2022) Il Consiglio di Accessione si riunirà aa St James's Palace per proclamare reIII come nuovo sovrano. L'evento, che sarà storico anche perché per la prima volta ladel re viene trasmessa in...

Nel palazzo istituzionale più antico d'Inghilterra, a distanza da Buchingham Palace, la cerimonia di proclamazione. Che non è l'incoronazione, per quella occorrerà attendere mesi. La cerimonia di St. James per la prima volta nella storia è andata in diretta. La proclamazione dal Consiglio di Accessione, riunito negli Appartamenti di Stato a St. James, dove l'arcivescovo di Canterbury reciterà una funzione. Si prevede che centinaia di migliaia di persone parteciperanno.