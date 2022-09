Vuelta a España 2022, Roglic attacca Wright: “Sono caduto per colpa sua, incidente inaccettabile” (Di venerdì 9 settembre 2022) Primoz Roglic si è dovuto ritirare dalla Vuelta di Spagna a causa di una brutta caduta provocata da un contatto avuto con Fred Wright. Lo sloveno si trovava in seconda posizione a 1’26” di ritardo da Remco Evenepoel e sognava la grande rimonta in classifica generale, ma ha dovuto alzare bandiera bianca. Il capitano della Jumbo Visma ha battuto sull’asfalto con la parte destra del corpo ed è giunto al traguardo sanguinante, ritirandosi la mattina successiva. Sono ormai passati tre giorni da quell’episodio e Primoz Roglic è tornato a parlare attraverso i canali ufficiali della Jumbo Visma: “Sono cose che non dovrebbero succedere. Le persone si muovono così velocemente, come se nulla fosse. Non è giusto, non è il modo in cui voglio che lo sport continui e voglio chiarirlo“. Il tre volte ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Primozsi è dovuto ritirare dalladi Spagna a causa di una brutta caduta provocata da un contatto avuto con Fred. Lo sloveno si trovava in seconda posizione a 1’26” di ritardo da Remco Evenepoel e sognava la grande rimonta in classifica generale, ma ha dovuto alzare bandiera bianca. Il capitano della Jumbo Visma ha battuto sull’asfalto con la parte destra del corpo ed è giunto al traguardo sanguinante, ritirandosi la mattina successiva.ormai passati tre giorni da quell’episodio e Primozè tornato a parlare attraverso i canali ufficiali della Jumbo Visma: “cose che non dovrebbero succedere. Le persone si muovono così velocemente, come se nulla fosse. Non è giusto, non è il modo in cui voglio che lo sport continui e voglio chiarirlo“. Il tre volte ...

