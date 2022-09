Venezia 79, Passione Cinema e il potere del soft power (Di venerdì 9 settembre 2022) “Se il dovere di chi fa il nostro mestiere è quello di diffondere in maniera virale la Passione per il Cinema. Penso che in questo la Biennale Cinema sia al primo posto da sempre”. A battezzare così Venezia79, la mostra internazionale d’Arte Cinematografica giunta al giro di boa delle 90 candeline è il critico Cinematografico Gianni Canova, rettore dello IULM e Cinemaniaco di Sky, appena sbarcato al Lido, affida il suo pensiero a Instagram, il più “visivo” dei Social, quello che ci guida con la forza sovrana delle immagini. Novant’anni di storia per 79 edizioni. Puntuale si è aperta il 31 agosto con il red carpet, più sbrilluccicante di sempre. Il presidente della Biennale Roberto Cicutto e il direttore della Mostra Alberto Barbera hanno fatto gli onori di casa, con la ... Leggi su formiche (Di venerdì 9 settembre 2022) “Se il dovere di chi fa il nostro mestiere è quello di diffondere in maniera virale laper il. Penso che in questo la Biennalesia al primo posto da sempre”. A battezzare così79, la mostra internazionale d’Artetografica giunta al giro di boa delle 90 candeline è il criticotografico Gianni Canova, rettore dello IULM eniaco di Sky, appena sbarcato al Lido, affida il suo pensiero a Instagram, il più “visivo” dei Social, quello che ci guida con la forza sovrana delle immagini. Novant’anni di storia per 79 edizioni. Puntuale si è aperta il 31 agosto con il red carpet, più sbrilluccicante di sempre. Il presidente della Biennale Roberto Cicutto e il direttore della Mostra Alberto Barbera hanno fatto gli onori di casa, con la ...

BBarbar84780859 : RT @MariannaCardini: @birsenaltuntas1 #CanYaman è come un vento inarrestabile??in lui c'è gentilezza, carisma, fascino, eleganza e tanta pas… - Rosy7147790303 : RT @MariannaCardini: @birsenaltuntas1 #CanYaman è come un vento inarrestabile??in lui c'è gentilezza, carisma, fascino, eleganza e tanta pas… - MariaElenaCrts : RT @MariannaCardini: @birsenaltuntas1 #CanYaman è come un vento inarrestabile??in lui c'è gentilezza, carisma, fascino, eleganza e tanta pas… - carmen35570973 : RT @MariannaCardini: @birsenaltuntas1 #CanYaman è come un vento inarrestabile??in lui c'è gentilezza, carisma, fascino, eleganza e tanta pas… - dblblessed : RT @MariannaCardini: @birsenaltuntas1 #CanYaman è come un vento inarrestabile??in lui c'è gentilezza, carisma, fascino, eleganza e tanta pas… -