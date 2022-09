Venezia 2022, Nicchiarelli: “Vi racconto Chiara e la sua rivoluzione gentile” (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Non sono credente, ma in cerca: come tutti. Mi provoca grande emozione la storia di Chiara e Francesco. Chiara trova senso rispetto alle due donne raccontate prima, Nico e Eleanor Marx, e trova una fine più positiva: per la sua fede e per la comunità di cui ha saputo circondarsi. È divertente raccontare un’icona che fa miracoli: anzi, non li fa lei, i miracoli li fa Dio, perché un santo non è un mago”. Così Susanna Nicchiarelli presenta Chiara, che in Concorso a Venezia 79 completa la trilogia femminile iniziata con Nico, 1988 (2017) e proseguita con Miss Marx (2020). Protagonisti Margherita Mazzucco, nel cast Andrea Carpenzano (Francesco), Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Luigi Lo Cascio, il film sia apre ad Assisi, nel 1211: ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Non sono credente, ma in cerca: come tutti. Mi provoca grande emozione la storia die Francesco.trova senso rispetto alle due donne raccontate prima, Nico e Eleanor Marx, e trova una fine più positiva: per la sua fede e per la comunità di cui ha saputo circondarsi. È divertente raccontare un’icona che fa miracoli: anzi, non li fa lei, i miracoli li fa Dio, perché un santo non è un mago”. Così Susannapresenta, che in Concorso a79 completa la trilogia femminile iniziata con Nico, 1988 (2017) e proseguita con Miss Marx (2020). Protagonisti Margherita Mazzucco, nel cast Andrea Carpenzano (Francesco), Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Luigi Lo Cascio, il film sia apre ad Assisi, nel 1211: ...

emergency_ong : #Venezia79 @la_Biennale presentato ieri 'A guerra finita', il #cortometraggio di Simone Massi con la voce narrante… - ilfoglio_it : 'Serve un’analisi. In economia si chiama bilancio, in politica si chiama congresso. Salvini deve fare un passo di l… - LuigiBrugnaro : A #Venezia ritorna'Musei in Festa' ?? Fino a fine anno in alcune giornate, ingresso gratuito nei Musei civici per i… - inblu2000it : #Venezia79 | A un giorno dall’attesa cerimonia di premiazione, @AngelaCalvini, inviata di @Avvenire_Nei, ci raccont… - SkyTG24 : Venezia 79, gli arrivi di oggi da Oliver Stone a Nicolas Winding Refn -