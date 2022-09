Un posto al sole, anticipazioni 9 settembre 2022: Nunzio sulle tracce di Chiara (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo aver concentrato l'attenzione sulla drammatica morte di Susanna, ad Un posto al sole si tornerà a parlare della fuga da Napoli in solitaria di Chiara. La ragazza, recentemente, aveva deciso di non affrontare il processo per la morte di suo padre per paura di finire in prigione e aveva proposto a Nunzio di scappare con lei, rifacendosi insieme una vita all'estero. Tuttavia, dopo l'accorato appello di Katia, che le ha chiesto di non rovinare l'esistenza di suo figlio, Chiara ha deciso di non coinvolgere il giovane nella sua fuga ed è partita da sola. Nunzio, però, non si è mai rassegnato alla fine della sua storia d'amore con la Petrone e ha ingaggiato un investigatore privato, arrivando anche a giocare nuovamente a poker per racimolare il denaro necessario per ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo aver concentrato l'attenzione sulla drammatica morte di Susanna, ad Unalsi tornerà a parlare della fuga da Napoli in solitaria di. La ragazza, recentemente, aveva deciso di non affrontare il processo per la morte di suo padre per paura di finire in prigione e aveva prodi scappare con lei, rifacendosi insieme una vita all'estero. Tuttavia, dopo l'accorato appello di Katia, che le ha chiesto di non rovinare l'esistenza di suo figlio,ha deciso di non coinvolgere il giovane nella sua fuga ed è partita da sola., però, non si è mai rassegnato alla fine della sua storia d'amore con la Petrone e ha ingaggiato un investigatore privato, arrivando anche a giocare nuovamente a poker per racimolare il denaro necessario per ...

