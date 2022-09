Serie A | Inter, in vendita (Di venerdì 9 settembre 2022) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 09/09/2022 alle 20:59 est La famiglia Zhang, proprietaria dei ‘nerazzurri’, avrebbe contattato la Goldman Sachs per vendere il club, secondo il giornalista Fabrizio Biasin A quella sportiva si aggiunge la vivace situazione non sportiva, con un’Inter che accumula due sconfitte consecutive L’Inter è in vendita e potrebbe cambiare proprietario presto. Lo ha rivelato il giornalista italiano Fabrizio Biasin sui social network, l’informazione che Diversi media hanno già fatto eco in Italia. “La famiglia Zhang (titolare dell’Inter) ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’Inter. Chiedono 1.200 milioni di euro. Questo non significa che gli acquirenti arrivino ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 9 settembre 2022)A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 09/09/2022 alle 20:59 est La famiglia Zhang, proprietaria dei ‘nerazzurri’, avrebbe contattato la Goldman Sachs per vendere il club, secondo il giornalista Fabrizio Biasin A quella sportiva si aggiunge la vivace situazione non sportiva, con un’che accumula due sconfitte consecutive L’è ine potrebbe cambiare proprietario presto. Lo ha rivelato il giornalista italiano Fabrizio Biasin sui social network, l’informazione che Diversi media hanno già fatto eco in Italia. “La famiglia Zhang (titolare dell’) ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’. Chiedono 1.200 milioni di euro. Questo non significa che gli acquirenti arrivino ...

