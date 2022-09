Questa bambina è una delle showgirl più amate di sempre: la riconoscete? (Di venerdì 9 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Avete riconosciuto la bambina in foto? Si tratta di uno showgirl molto famosa in passato. Da qualche anno appare di rado in tv ma tutti la ricordano per il suo talento e la bellezza. Occhi scurissimi, sguardo penetrante e lineamenti perfetti: molti avranno riconosciuto in foto la bellissima Barbara Chiappini. La donna ad oggi è Leggi su youmovies (Di venerdì 9 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Avete riconosciuto lain foto? Si tratta di unomolto famosa in passato. Da qualche anno appare di rado in tv ma tutti la ricordano per il suo talento e la bellezza. Occhi scurissimi, sguardo penetrante e lineamenti perfetti: molti avranno riconosciuto in foto la bellissima Barbara Chiappini. La donna ad oggi è

rubinorossob : RT @schiavulli: Non sa che non potrà andare a scuola. Non potrà scegliere chi sposare, nè lavorare. Non ascolterà musica e non viaggerà tra… - tre2345765 : RT @anna_elena_mai: Sono molto felice che il weekend stia iniziando bene per me questa piccola mi ha fatto ballare ?????? mi sta insegnando a… - largopo : RT @anna_elena_mai: Sono molto felice che il weekend stia iniziando bene per me questa piccola mi ha fatto ballare ?????? mi sta insegnando a… - ScalaMohs : RT @tripps42: finalmente un articolo italiano su questa vicenda agghiacciante - fhudo926 : RT @anna_elena_mai: Sono molto felice che il weekend stia iniziando bene per me questa piccola mi ha fatto ballare ?????? mi sta insegnando a… -