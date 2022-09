Paul McCartney, Slash e The Rolling Stones mettono all’asta chitarre Gibson per aiutare l’Ucraina (Di venerdì 9 settembre 2022) Una miriade di leggende della musica, tra cui Paul McCartney, The Rolling Stones, Slash e molti altri, stanno mettendo all’asta una selezione di chitarre Gibson per aiutare le vittime dell’invasione russa dell’Ucraina. In particolare, alcuni degli artisti più importanti legati alla causa si sono esibiti utilizzando chitarre Gibson addobbate con la bandiera blu e gialla dell’Ucraina L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 9 settembre 2022) Una miriade di leggende della musica, tra cui, Thee molti altri, stanno mettendouna selezione diperle vittime dell’invasione russa del. In particolare, alcuni degli artisti più importanti legati alla causa si sono esibiti utilizzandoaddobbate con la bandiera blu e gialla delL'articolo proviene da KontroKultura.

