Morte Elisabetta II | aggiornato sito web famiglia reale con re Carlo III

(Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Dopo ladella reginaII, ilufficiale della monarchia britannica, “Royal.Uk”, è statoconora indicato come Sua Maestà il Re. In apertura di pagina una foto o diil giorno dell’incoronazione con la scritta:II, 1926-2022. Accanto alla foto di, quella di sua moglie Camilla indicata come regina consorte. Già re per successione, l’incoronazione ufficialeIII avverrà domani a Londra, davanti al parlamento inglese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

repubblica : È spuntato un arcobaleno su Buckingham Palace subito dopo l'annuncio della morte della Regina Elisabetta II, la mon… - lorepregliasco : L'annuncio della BBC sulla morte della regina Elisabetta, seguito da God save the Queen. ???? - DiMarzio : La regina Elisabetta seconda d'Inghilterra è morta - SilviaRPapini : RT @Zziagenio78: L'11 settembre 2001 al momento dell'attentato ero sul divano, alla notizia delle dimissioni del Papa ero sul divano, all'a… - TuttogratisIT : E così #MeghanMarkle non ha detto addio alla #ReginaElisabetta. #Meghan era assente alla morte di #QueenElizabeth -

The London Bridge is Down. È così che ieri pomeriggio , 8 settembre 2022, è stata data la notizia delladiII . Alle 19.30 circa " ora italiana " l'annuncio alla nazione che la regina dei record si è spenta nel suo castello a Balmoral, all'età di 96 anni. Suo figlio Carlo le succede al ...Regina, chi era con lei nelle ultime ore: laprima dell'arrivo dei figli (e di William) Addio Regina, i figli di Harry e Meghan lo diventeranno per la prima volta: cosa ...Sempre a aproposito di web, secondo il Celebrity Index la famiglia reale britannica mostra un enorme vantaggio rispetto agli altri reali europei. Al 2021, il ‘brand monarchia’ vale più di 71 miliardi ...Camilla Parker Bowles sarà Regina consorte per volere di Elisabetta: ecco le dichiarazioni di Sua Maestà di qualche mese fa.