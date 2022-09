Milan, Sacchi: “Che sfide contro il Napoli di Maradona! Erano le più attese” (Di venerdì 9 settembre 2022) Arrigo Sacchi, leggenda rossonera, ha parlato della prestazione del Milan in Champions League e delle grandi sfide del passato contro il Napoli Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 settembre 2022) Arrigo, leggenda rossonera, ha parlato della prestazione delin Champions League e delle grandidel passatoil

StefanoVerbania : @NRossonere Il pensiero, per chi come me ha vissuto alla grande tutto il periodo di Sacchi, è che quest'uomo ha cam… - albertofiorasi : RT @MilanNewsit: Sacchi: 'A volte il Milan si allunga troppo, Pioli deve lavorare su questo aspetto' - PianetaMilan : #Milan, #Sacchi: “Che sfide contro il Napoli di #Maradona! Erano le più attese” #ACMilan #SempreMilan - NRossonere : 'A volte il Milan si allunga troppo e quando ti allunghi troppo non sei più una squadra, non riesci più a pressare… - MilanLiveIT : ??? Sacchi spiega in cosa deve migliorare il Milan di Pioli -