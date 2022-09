LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Bacosi, e Lodde, in semifinale! Cainero, Bartolomei e Cassandro vanno allo shoot off. Cassandro ci prova, Rossetti è out (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.19 Attenzione al greco Efthimios Mitas e al norvegese Jorgen Engen: devo iniziare la loro ultima serie. Partiranno entrambi da 97. 11.26 Il 121/125 di Tammaro Cassandro non basta per l’accesso diretto alle semifinali. Il campano finirà in uno shoot off molto allargato per entrare fra i migliori otto. QUESTA LA CLASSIFICA PARZIALE MASCHILE (a cui però mancano ancora una ventina di tiratori, che stanno terminando le loro prove) 1 13 DELAUNAY Eric FRA 25 24 25 25 25 124 6 14 HANSEN Jesper DEN 25 24 25 24 24 122 5 13 ACHILLEOS Georgios CYP 24 25 25 24 24 122 4 14 Lodde Luigi ITA 25 24 24 24 25 122 13 18 MILCHEV Mikola UKR 25 24 25 24 23 121 12 19 TOMECEK Jakub CZE 25 23 25 24 24 121 11 13 STARTSEV Yaroslav GEO 25 25 22 24 ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.19 Attenzione al greco Efthimios Mitas e al norvegese Jorgen Engen: devo iniziare la loro ultima serie. Partiranno entrambi da 97. 11.26 Il 121/125 di Tammaronon basta per l’accesso diretto alle semifinali. Il campano finirà in unooff molto allargato per entrare fra i migliori otto. QUESTA LA CLASSIFICA PARZIALE MASCHILE (a cui però mancano ancora una ventina di tiratori, che stanno terminando le loro prove) 1 13 DELAUNAY Eric FRA 25 24 25 25 25 124 6 14 HANSEN Jesper DEN 25 24 25 24 24 122 5 13 ACHILLEOS Georgios CYP 24 25 25 24 24 122 4 14Luigi ITA 25 24 24 24 25 122 13 18 MILCHEV Mikola UKR 25 24 25 24 23 121 12 19 TOMECEK Jakub CZE 25 23 25 24 24 121 11 13 STARTSEV Yaroslav GEO 25 25 22 24 ...

