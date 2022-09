L’imprenditore Simone Murgioni stroncato da un infarto a Villasimius. Era il proprietario dello Sciabecco (Di venerdì 9 settembre 2022) A soli 49 anni muore per un malore improvviso Simone Murgioni, imprenditore cagliaritano molto noto a Villasimius, la nota località turistica sarda. Ne dà notizia l’Unione Sarda. Murgioni era il proprietario del ristorante “Lo Sciabecco” e di altri locali e “da anni – scrive l’Unione Sarda – protagonista di numerosi eventi sul territorio. Ora a piangerlo sono i tantissimi amici che sui social lasciano messaggi di addio e di cordoglio alla famiglia e alla compagna: “Resterai sempre nei nostri cuori”, “la vita è ingiusta”, “addio a un grande professionista onesto e sincero”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 settembre 2022) A soli 49 anni muore per un malore improvviso, imprenditore cagliaritano molto noto a, la nota località turistica sarda. Ne dà notizia l’Unione Sarda.era ildel ristorante “Lo” e di altri locali e “da anni – scrive l’Unione Sarda – protagonista di numerosi eventi sul territorio. Ora a piangerlo sono i tantissimi amici che sui social lasciano messaggi di addio e di cordoglio alla famiglia e alla compagna: “Resterai sempre nei nostri cuori”, “la vita è ingiusta”, “addio a un grande professionista onesto e sincero”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

