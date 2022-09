Lecce-Monza – pronostico e possibili formazioni

(Di venerdì 9 settembre 2022) Domenica 11 settembre ilaffronta ilin Serie A, con entrambe le squadre ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Entrambe le squadre sono state promosse dalla Serie B la scorsa stagione, e hanno chiaramente trovato difficile adattarsi al salto di qualità nelle prime settimane della campagna. Il calcio di inizio diè previsto alle 15 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreDue punti in cinque partite non rappresentano forse l’inizio che Marco Baroni avrebbe voluto fare dopo aver guidato la sua squadra al titolo di Serie B la scorsa stagione, ma il 58enne si toglierà una piccola soddisfazione se la sua squadra è stata almeno competitiva in tutte le partite. Infatti, la sconfitta per 1-0 ...

Adesso non sarà a disposizione nemmeno per quelle contro Salernitana, Benfica e. Anche dopo ... Milan , Torino, Empoli,, Hellas Verona e Lazio. Mentre in Champions League il francese non ...Punti pesanti in palio tra, dato a 2,30, e, vincente a 3,10 mentre l'Udinese, dato a 2,60, vuole continuare a sognare contro il Sassuolo, a 2,70. Il Bologna, dopo l'addio a Mihajlovic, ...Le probabili formazioni di Lecce-Monza, match valido per la sesta giornata di campionato: Lameck Banda in dubbio nei padroni di casa, Stroppa si affida al tandem Petagna-Caprari ..."Monza, Stroppa vacilla: spunta l'ipotesi Claudio Ranieri" scrive Tuttosport. Non si placano le voci sulla panchina in bilico di Giovanni Stroppa. I brianzoli, ancora a quota 0 ...