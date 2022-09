La firma dell'Isis sulla strage di cristiani in Mozambico (Di venerdì 9 settembre 2022) Questa notte lo Stato islamico ha ufficialmente rivendicato attraverso la sua rivista ufficiale Al-Naba, l’omicidio di suor Maria De Coppi, avvenuto nel corso di un attacco terroristico compiuto nella notte tra martedì e mercoledì a Chipene, in Mozambico. della suora hanno scritto: ‹‹É stata colpita anche la religiosa di origine italiana, perché ha trascorso la sua vita a diffondere il cristianesimo e combattendo l'Islam». Contrariamente a quanto si potrebbe pensare l’assalto nella missione dove suor Maria prestava servizio, barrio Muatala, nella provincia di Nampula, è parte di una strategia che mira all’uccisione del maggior numero di cristiani nell’area e alla distruzione di chiese e missioni. Prima di raggiungere la missione dei comboniani i jihadisti del gruppo chiamato al-Sunna wa Jama’a (Aswj) anche noti come al-Shabaab (i ... Leggi su panorama (Di venerdì 9 settembre 2022) Questa notte lo Stato islamico ha ufficialmente rivendicato attraverso la sua rivista ufficiale Al-Naba, l’omicidio di suor Maria De Coppi, avvenuto nel corso di un attacco terroristico compiuto nella notte tra martedì e mercoledì a Chipene, ina suora hanno scritto: ‹‹É stata colpita anche la religiosa di origine italiana, perché ha trascorso la sua vita a diffondere il cristianesimo e combattendo l'Islam». Contrariamente a quanto si potrebbe pensare l’assalto nella missione dove suor Maria prestava servizio, barrio Muatala, nella provincia di Nampula, è parte di una strategia che mira all’uccisione del maggior numero dinell’area e alla distruzione di chiese e missioni. Prima di raggiungere la missione dei comboniani i jihadisti del gruppo chiamato al-Sunna wa Jama’a (Aswj) anche noti come al-Shabaab (i ...

FedelaMartis : RT @lunaberbera: Salviamo gli animali dell Sfattoria degli Ultimi, - Firma la petizione! - antoniobonvecc2 : l' esplosivo e il terrorismo contro i ciivli è la firma dell' Mi6 e dei Sionsti sin dal 1947 - katiaamore : RT @Aless_Miani: ORA LEGALE AD INTERIM? FIRMA LA PETIZIONE Consumerismo No Profit e SIMA hanno lanciato due giorni fa una petizione per chi… - Leryn23212354 : RT @Teo9514: SALVIAMO I DAINI DELL'EMILIA ROMAGNA - Firma la petizione! - Stef2021rm : RT @Aless_Miani: ORA LEGALE AD INTERIM? FIRMA LA PETIZIONE Consumerismo No Profit e SIMA hanno lanciato due giorni fa una petizione per chi… -