La Fiorentina mette le cose in chiaro: “Non ci interessa” (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo il pareggio contro il Riga, la Fiorentina ha messo le cose in chiaro nel corso di una conferenza stampa. Dopo il pareggio contro la Juventus di Massimiliano Allegri, la Fiorentina ha pareggiato ieri sera 1-1 contro il Riga nella gara d’esordio della fase a gironi della Conference League. I viola anche nel match con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo il pareggio contro il Riga, laha messo leinnel corso di una conferenza stampa. Dopo il pareggio contro la Juventus di Massimiliano Allegri, laha pareggiato ieri sera 1-1 contro il Riga nella gara d’esordio della fase a gironi della Conference League. I viola anche nel match con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SimoneDiMarco20 : @MarcoLai_23 Questa cosa in particolare il Napoli l'ha fatta anche con la Fiorentina. Lì mi aveva impressionato per… - RosicaValliano : Il problema non è #Commisso (a cui voglio bene) che mette insieme risultati di donne è primavera per dire che i ris… - ManuelaFioren : RT @violamad79: Rocco vi ha disintegrati. Rocco vi schifa nello stesso modo nel quale vi schifo io da sempre. Sono orgogliosa di aver un PR… - violamad79 : Rocco vi ha disintegrati. Rocco vi schifa nello stesso modo nel quale vi schifo io da sempre. Sono orgogliosa di av… - araujopampanin : @game8set8match8 @mikelelomb Appunto. Allegri preferisce il lento giropalla difensivo, l'intensità non serve tanto,… -