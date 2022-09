Il primo discorso di Re Carlo III alla nazione (Di venerdì 9 settembre 2022) Carlo III è il nuovo re d’Inghilterra. C’è grande attesa per ascoltare il suo discorso, dopo la morte ieri della Regina Elisabetta II, a 96 anni. Il primo messaggio alla nazione del nuovo sovrano del Regno Unito è previsto alle 18 ora locale (le 19 italiane), dopo l’incontro con la prima ministra britannica Liz Truss. Carlo verrà poi ufficialmente proclamato re domani, durante una cerimonia a St. James Palace. Di seguito le parole del nuovo sovrano. “Sono momenti di profondo dolore. Durante la sua vita la Regina, la mia amata madre, è stata un esempio. Le dobbiamo un debito gigante per il suo amore, per la sua comprensione. La sua promessa di un servizio per tutta la vita è la stessa che voglio rinnovare oggi. In tutto il mondo si avverte un profondo senso di gratitudine per i 70 anni ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 settembre 2022)III è il nuovo re d’Inghilterra. C’è grande attesa per ascoltare il suo, dopo la morte ieri della Regina Elisabetta II, a 96 anni. Ilmessaggiodel nuovo sovrano del Regno Unito è previsto alle 18 ora locale (le 19 italiane), dopo l’incontro con la prima ministra britannica Liz Truss.verrà poi ufficialmente proclamato re domani, durante una cerimonia a St. James Palace. Di seguito le parole del nuovo sovrano. “Sono momenti di profondo dolore. Durante la sua vita la Regina, la mia amata madre, è stata un esempio. Le dobbiamo un debito gigante per il suo amore, per la sua comprensione. La sua promessa di un servizio per tutta la vita è la stessa che voglio rinnovare oggi. In tutto il mondo si avverte un profondo senso di gratitudine per i 70 anni ...

